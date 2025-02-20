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Происшествия

Пьяный охранник в школе напал на ученика в Павлодаре

Күзет, охрана, охранник, охранники, охранное агенство , фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2025 12:34 Фото: flickr
В Павлодаре полиция ведет проверку по факту нанесения телесного повреждения несовершеннолетнему в одной из школ, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, 19 февраля охранник школы, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар в грудную клетку ученику 6 класса. В результате несовершеннолетний обратился в больницу.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Кроме этого, после инцидента охранник был помещен в медвытрезвитель. За нахождение в общественном месте в состоянии опьянения он привлечен к ответственности, наложен штраф", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Также полиция направила представление в Управление образования области о привлечении к ответственности руководства школы, допустившего нахождение охранника в таком состоянии на рабочем месте.

19 февраля под Астаной на территории IT-школы автобус насмерть сбил девочку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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