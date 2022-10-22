В Конаеве открыли мемориальный памятник выдающимся личностям
В открытии мероприятия участвовал аким Алматинской области Марат Султангазиев, представители компаний "АлЭС", "Самрук-Энерго", ветераны энергетики, внук Динмухамеда Конаева Эльдар Конаев.
Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Республики! 2022 год отмечен 110-летием Динмухамеда Ахметовича, а также 110-летием со дня рождения выдающегося государственного деятеля Асанбая Аскарова, основателя энергетической науки Казахстана, автора проекта Капшагайской ГЭС, открываем мемориальный памятник. Все они внесли большой вклад в развитие страны.Марат Султангазиев
В ходе торжественного собрания глава региона наградил почетной грамотой Алматинской области ряд специалистов:
1. председатель правления АО "Алматинские электрические станции" (АлЭС) Ерлан Кыркынбаев;
2. Директор Капшагайской ГЭС имени Шапык Чокина АО "АлЭС" Мурат Каримов;
3. электромонтер Капшагайской ГЭС Марат Карашашов.
Также он вручил ветеранам-энергетикам специальные подарки.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Государственный и общественный деятель, внук Динмухамеда Кунаева Эльдар Кунаев вручил Ерлану Кыркынбаеву юбилейную медаль к "110 - летию Конаева".
История этого места очень интересная. К слову, Шапык Шокин защитил большой проект, сказав, что нужно перекрыть Илийский канал и построить ГЭС на реке с сильным течением. Тогда эта идея понравилась тогдашнему главе Казахстана Динмухамеду Конаеву, и началось строительство ГЭС. А первый камень был заложен в 1969 году. На реке Или была построена не только электростанция, но и построен город, который сейчас является областным центром, - сказал ветеран энергетики.
Завершилось мероприятие концертной программой. Также аким области Марат Султангазиев ознакомился с работой компании "АлЭС".