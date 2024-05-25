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Законодательство РК

В Акколе открыли памятник и сквер в честь 100-летия Сагадата Нурмагамбетова

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30 Фото: Zakon.kz
В субботу, 25 мая, в Акколе, Акмолинская область, открыли памятник и сквер в честь 100-летия Героя Советского Союза, Халық қаhaрманы, первого министра обороны РК, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, сообщает Zakon.kz.

Высота памятника составляет свыше 5 метров, постамент – из мрамора, монумент – из бронзы.

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30

Фото: Zakon.kz

 Автор – известный скульптор Айдос Буркитбаев.

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30

Фото: Zakon.kz

В мероприятии приняли участие спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, министр обороны, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, ветераны ВС РК, родственники генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, курсанты Военного колледжа и другие.

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30

Фото: Zakon.kz

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30

Фото: Zakon.kz

открытие памятника, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2024 10:30

Фото: Zakon.kz

Корреспонденту Zakon.kz удалось взять короткое интервью у внучки и правнука Сагадата Нурмагамбетова – Айжаны Нурманамбетовой и Максата Сатая.

"Неимоверную гордость", – сказала внучка героя на вопрос о том, что она чувствует на открытии памятника. "Несмотря на погоду, столько людей пришли, столько людей готовились, ходили... Ценят, уважают, любят нашего аташку (дедушку. – Прим. ред.). Для нас это очень ценно. Большая благодарность организаторам, Министерству обороны, акимату. Конечно, они много сделали. Нас, как семью, очень радует, что много делается для сохранения памяти о нашем аташке. Ведь действительно очень важно... не только для нас – этой семьи, но и для подрастающего поколения, чтобы они видели пример образцовый, к которому нужно стремиться, как нужно строить свою жизнь, чтобы добиться таких высот".

Также солисты Военного оркестра Национального военно-патриотического центра ВС РК провели концерт для собравшихся на открытии памятника.

7 мая к мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова в Алматы возложили цветы.

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