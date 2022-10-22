В Жамбылской области директор завода объяснил скопление авто с сахарной свеклой

Поводом для проведения срочного брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций Жамбылской области стало распространенное 20 октября в социальных сетях видео с очередью груженых сахарной свеклой автомашин у ворот приемного пункта ТОО "Меркенский сахар", сообщает Zakon.kz.

Автор видео возмущался нерасторопностью руководства предприятия, которое прекратило прием собранного фермерами урожая сахарной свеклы. Между тем, по словам директора предприятия Нуржана Каргабаева, простой в приемке сырья произошел по причине отказа работы двух бурто-укладочных машин. Именно они выгружают свеклу из кузовов грузовиков.

На заводе имеется четыре таких машины. И оставшиеся две не справлялись с резко возросшей нагрузкой.

Это была кратковременная поломка, которую тут же устранили. Завод работает в штатном режиме. Приемка сырья начинается с 8 часов утра и завершается в полночь, но фактически до последней машины, – объяснил Нуржан Каргабаев.

Он также рассказал, что в следующем году на заводе планируется проведение модернизации.

Мы планируем обновить технику. Дело в том, что в Казахстане нет запасных частей на эту технику. Мы их заказывали в Украине на заводе-производителе, однако в связи военными действиями мы сейчас не можем их привезти. Альтернатива им есть. Для этого нужно приобрести бурто-укладочные машины европейского производства. Средства на эти затраты заложены в план модернизации предприятия, – рассказал директор сахарного завода.

По словам руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Ербола Жиенкулова, на сегодняшний день из собранных по области 81 128 тонн сахарной свеклы на приемный пункт Меркенского сахарного завода сдано 58 618 тонн. С водителями – перевозчиками сырья проведена разъяснительная работа.

Он также напомнил, что в текущем году в Жамбылской области под сахарную свеклу отведено 5,5 тыс. га посевных площадей. Выращиванием данной культуры занимались 70 крестьянских хозяйств из Байзакского, Меркенского, Жамбылского, Т. Рыскулова, Шуского районов и города Тараза. В следующем году в регионе планируется увеличить площади выращивания сахарной свеклы до 10 тыс. га. В этой связи в области осуществляется работа по реконструкции оросительных сетей, а также внедрению водосберегающих технологий.