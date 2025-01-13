Большими проблемами обернулся для фермеров богатый урожай свеклы в Жамбылской области

В Жамбылской области фермеры просят вывезти урожай сахарной свеклы, которой в этом году уродилось слишком много, сообщает Zakon.kz.

По данным КТК, горы корнеплода лежат прямо у дорог и, уверены крестьяне, скоро будут гнить и неприятно пахнуть.

"Лежит эта свекла – и лежит так уже давно. Забирать никто не торопится. У нас таких пять хозяйств. И еще несколько в соседнем селе. Сейчас ночью заморозки, днем солнце пригревает. Еще чуть-чуть, и эту свеклу уже не спасти совсем. А ведь это – наш труд, это деньги". Предприниматель Камбар Катаев

В сложившейся ситуации фермеры винят чиновников. Те, говорят, обещали помочь отвезти свеклу на заводы или сдать ее в соседнюю страну. Но около 100 тонн урожая так и остаются лежать в поле. А точнее – у дорог, куда хозяйства сами складировали корнеплод для быстрого вывоза.

Усугубляется положение еще и погодными условиями – ночью в регионе температура опускается до минус 7, а днем поднимается до плюсовых значений. Впрочем, в Управлении сельского хозяйства обещают в течение месяца решить проблему окончательно.

"В прошлом году мы перевезли 193 тыс. тонн на Меркенский сахарный завод. В этом году – 600 тыс. тонн. Также ведется работа по отгрузке свеклы по железной дороге и грузовым транспортом в Кыргызстан. Осталось всего 10-15%". Замруководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области Абдирасил Желеубаев

Ранее, в октябре 2024 года, в правительстве обсудили обеспечение сахарных заводов оборотными средствами и выплату субсидий свекловодам.