Что нельзя делать в Филиппов день и как привлечь любовь и деньги

Что нельзя делать 24 октября, почему не стоит откладывать запланированные дела и поездки, а также какие необходимо соблюсти ритуалы, чтобы водились деньги и пришла любовь, – в материале Zakon.kz.

День 24 октября в народе носил название Филиппа или Филипповой канители. В этот день, как правило, шел дождь, начиналась канитель – так наши предки называли распутицу и грязь на дорогах, поэтому этот день нарекали Филипповой канителью.

В этот день было принято выходить к водоему, если его к тому моменту уже покрыл лед – нужно было на него ступить. А также побывать на мельнице, чтобы намолотить муки, сделав заготовки на зиму. Тогда сытая зима семье была обеспечена.

Согласно поверьям, ключевой приметой в этот день является завтрак выпечкой или сдобным хлебом. Считалось, что таким образом на будущую осень можно наполнить организм силой и здоровьем. Девушки должны были заниматься рукоделием. В Филиппов день нельзя было лениться.

Поверье

Наши предки старались избегать в этот день ряда занятий:

нельзя было смотреть на ворон, даже через окно. Народ верил, что так можно в свою жизнь привлечь беды;

ни в коем случае нельзя было пересчитывать свои финансовые накопления;

не рекомендовалось отодвигать дела на потом, откладывать намеченные поездки;

нельзя было баловаться с огнем – это развлечение могло привлечь злых духов.

незамужние девушки старались на ночь зашторить занавески. Считалось, что лунный свет, попадающий на спящую незамужнюю девушку, может забрать красоту, очарование и привлекательность для парней;

запрещалось в этот день стричь ногти. Согласно примете, это может уменьшить здоровье. Также не следует работать с острыми предметами;

в этот день требовалась тщательная уборка в доме. Также нужно было навести порядок на всех полках и в вещевых хранилищах. Избавиться от пыли, грязи и всего лишнего, перебрать вещи, чтобы не осталось той одежды, которую не носят;

не нужно было баловать себя сладостями в эту дату, считалось, что из-за этого можно встретить лжеца, который с помощью лестных речей обманет.

Ритуалы

Существует ряд ритуалов, совершив которые 24 октября, согласно поверью, можно привлечь в дом любовь и достаток.

Для привлечения любви девушки завязывали в виде банта красную ленту. На одном конце вышивали букву, с которой начиналось собственное имя, на другом – имя избранника. Бант носили на запястье левой руки. В дальнейшем лентой этого банта скрепляли руки любимых, дабы на век друг к другу привязать.

Был особый денежный ритуал. На дно корзины насыпали солому, сверху стелили холщовую ткань и землю. При этом обращались и просили Филиппа сделать так, чтобы денег стало "как грязи".

Приметы

По народным приметам, если ранним утром на земле заметен иней, то в скором времени можно ждать снега. Если же он долго не тает, то придет ранняя весна. А если спозаранку сыплет снег, то зима будет суровой.

Ясное ночное небо предвещает морозы, а беспокойство домашних животных – к ненастью.

Если опустился туман в день Филиппа, стоит ожидать теплую погоду в ближайшие дни.