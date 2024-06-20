Копим на пенсию: что нужно делать, чтобы обеспечить безбедную жизнь в старости

Как рассчитать сколько денег может потребоваться на пенсии, сколько необходимо откладывать и что еще нужно делать для того, чтобы обеспечить себе достойную жизнь в старости, в материале Zakon.kz.

Не секрет, что о своем финансовом благополучии в старости нужно заботиться заранее. Помимо официальной пенсии, существует несколько способов накопить на достойную жизнь в почетном возрасте, которые помимо прочего, позволять выйти на отдых гораздо раньше положенного срока.

10 шагов

По словам эксперта по личным и корпоративным финансам Венеры Жаналиной, чтобы обеспечить безбедную жизнь и старость еще до наступления пенсионного возраста, необходимо следовать нескольким главным шагам.

Для начала – создайте финансовый план. На этом этапе нужно рассчитать сколько денег вам потребуется, чтобы обеспечить комфортный уровень жизни на пенсии, с учетом всех возможных расходов.

Второе правило регулярное ведение бюджета. Сюда входит строгий контроль расходов и доходов. Избегайте импульсивных покупок и ненужных трат. При этом к обязательным и нужным расходам можно отнести не только жизненно необходимые траты, но также инвестиции, и некоторые развлечения (периодические походы в рестораны, центры отдыха, фитнес и прочее).

Крайне важно минимизировать долги. Старайтесь по возможности быстрее выплачивать кредиты и не берите новые, без серьезной нужды. Высокие проценты по кредитам могут сильно замедлить ваш путь к финансовой независимости, поясняет Венера Жаналина. Не менее важно и налоговое планирование.

"Понимание налоговых обязательств и использование налоговых льгот могут помочь сохранить больше денег для инвестиций и накоплений", – говорит эксперт.

Старайтесь копить подушку безопасности. Традиционно рекомендуется иметь сумму, равную 3–6 месячным расходам, чтобы защитить себя от финансовых потрясений.

Кроме этого, следует помнить, что инвестирование, развитие собственных навыков, с целью получения более высокой оплаты за труд, и создание пассивных источников дохода – это фундамент финансового благополучия в любом возрасте.

Как подсчитать пенсию?

По словам Венеры Жаналиной, одним из самых распространенных подходов для расчета необходимого капитала является правило 25 или правило 4%.

"Определите свои годовые расходы на пенсии. Например, если вы условно планируете тратить 40 тыс. долларов в год, вам потребуется 1 млн долларов. Согласно этому правилу, вы можете безопасно снимать 4% от своего инвестиционного портфеля в первый год пенсии и корректировать эту сумму на инфляцию каждый год". Венера Жаналина

Если в первый год вы извлекаете 4%, то есть 40 тыс. долларов, то в последующие годы сумма корректируется с учетом инфляции.

Например, если среднегодовая инфляция в долларах составляет 2%, то во второй год вы извлекаете 40 800 долларов. Этот процесс продолжается каждый год до конца жизни, что позволяет вам поддерживать покупательную способность ваших денег, несмотря на инфляцию, резюмировала эксперт.

Ранее, Zakon.kz также рассказывал о других способах, которые помогут выйти на пенсию до пенсионного возраста.