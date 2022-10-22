В Астане наградили представителей АНК

22 октября в Доме Дружбы Астаны состоялась церемония награждения государственными наградами Республики Казахстан и общественными наградами Ассамблеи народа Казахстана, приуроченная ко Дню Республики.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов отметил, что 25 октября была принята декларация о суверенитете Казахстана.

Эта дата стала первым шагом в истории страны по обретению независимости нашего государства. С тех пор благодаря деятельности этнокультурных объединений в рамках ассамблеи выросло и сформировалось новое поколение истинных патриотов своей страны.

В этот день награды были удостоены члены и единомышленники Ассамблеи народа Казахстана, которые вносят вклад в укрепление суверенитета Республики Казахстан, общественного согласия и общенационального единства, развитие межкультурного диалога и казахстанского патриотизма.

В частности, орденом "Құрмет" награждены руководитель Ассоциации греческого общества Казахстана "Филия" Иорданиди Г.К., член правления "Ассоциации курдов "Барбанг" Мирзоев Р.Я., член ОЮЛ "Ассоциация корейцев Казахстана" Огай С.Г., председатель Совета старейшин Ассоциации узбекских ЭКО "Дустлик" Турдикулов Б.Н.

Фото: assembly.kz

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены председатель правления образовательного культурного центра "Дустлик" Низамутдинова Я.А., член Ассоциации предпринимателей АНК Бақытұлы А.

Фото: assembly.kz

Общественной золотой медалью Ассамблеи народа Казахстана "Бірлік" награждены член Республиканского этнокультурного центра таджиков Исмаилов Я.А., заместитель председателя Республиканского культурного центра уйгуров Палтахунов Н. и другие представители этнокультурных центров и общественных институтов АНК.

Фото: assembly.kz

Нагрудным знаком Ассамблеи народа Казахстана "Жомарт жан" награждены член Ассоциации развития культуры чеченского и ингушского народов "Вайнах" Газдиев С.М., член правления дунганского центра "Юнчи" Хахазов Ш.Х.

Кроме того, ряд представителей региональных ассамблей народа Казахстана и общественных структур удостоены почетных грамот, благодарственных писем и нагрудных знаков Ассамблеи народа Казахстана.

В праздничные дни во всех регионах страны запланировано проведение фестивалей "Өнеріміз саған – Қазақстан!", различных патриотических челленджей и акций среди населения.