Общество

Дань уважения и признательности: в Астане поздравили ветеранов АНК

Астана, День пожилых, праздник , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 18:45 Фото: пресс-служба АНК г. Астаны
В рамках празднования Международного дня пожилых людей 1 октября 2025 год в столичном Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

1 октября во всем мире, в том числе и в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей — день уважения, признательности и благодарности старшему поколению. Этот праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, символизирует внимание общества к людям, которые посвятили свою жизнь труду, воспитанию детей и служению своей Родине.

"Дата выбрана неслучайно — середина осени, "золотая пора" года, символизирует зрелость, мудрость и жизненный опыт. Так же и старшее поколение – это золотой фонд нашей страны, хранители традиций, нравственных ориентиров и духовных ценностей", – говорят организаторы.

Фото: пресс-служба АНК г. Астана

В честь этой значимой даты в Доме дружбы столицы состоялось торжественное мероприятие – чествование ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в формирование духовных и культурных ценностей, сохранение и укрепление межэтнического согласия в нашей стране.

Астана, праздник, АНК , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 18:45

Фото: пресс-служба АНК г. Астана

В столичной Ассамблее сегодня насчитывается более 100 ветеранов, каждый из которых — яркий пример служения обществу, активной гражданской позиции и настоящего патриотизма. В этот день они услышали в свой адрес самые теплые слова благодарности, поздравления и признания.

Фото: пресс-служба АНК г. Астана

Лучшие представители старшего поколения были награждены благодарственными письмами за вклад в укрепление дружбы народов, развитие духовного согласия и активную общественную деятельность. Им вручили памятные подарки, а в их честь была организована праздничная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Дома дружбы.

Фото: пресс-служба АНК г. Астана

Особым моментом стало открытие фотовыставки "Біз жастарға үлгі" ("Мы — пример для молодежи"), посвященной выдающимся представителям старшего поколения — ветеранам городской АНК. В рамках выставки будут представлены уникальные фотоматериалы, рассказывающие о жизненном пути этих людей, их подвигах, мудрости и наставничестве.


1 октября 2025 года в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) рассказали о мерах социальной защиты людей старшего поколения в стране.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
