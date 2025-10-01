Дань уважения и признательности: в Астане поздравили ветеранов АНК

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 1 октября 2025 год в столичном Доме дружбы состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию ветеранов Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

1 октября во всем мире, в том числе и в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей — день уважения, признательности и благодарности старшему поколению. Этот праздник, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, символизирует внимание общества к людям, которые посвятили свою жизнь труду, воспитанию детей и служению своей Родине.

"Дата выбрана неслучайно — середина осени, "золотая пора" года, символизирует зрелость, мудрость и жизненный опыт. Так же и старшее поколение – это золотой фонд нашей страны, хранители традиций, нравственных ориентиров и духовных ценностей", – говорят организаторы.

Фото: пресс-служба АНК г. Астана

В честь этой значимой даты в Доме дружбы столицы состоялось торжественное мероприятие – чествование ветеранов, которые внесли неоценимый вклад в формирование духовных и культурных ценностей, сохранение и укрепление межэтнического согласия в нашей стране.

В столичной Ассамблее сегодня насчитывается более 100 ветеранов, каждый из которых — яркий пример служения обществу, активной гражданской позиции и настоящего патриотизма. В этот день они услышали в свой адрес самые теплые слова благодарности, поздравления и признания.

Лучшие представители старшего поколения были награждены благодарственными письмами за вклад в укрепление дружбы народов, развитие духовного согласия и активную общественную деятельность. Им вручили памятные подарки, а в их честь была организована праздничная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Дома дружбы.

