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Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами eGov 10 часов

Казахстанцы не смогут воспользоваться услугами eGov 10 часов Фото: gov4c.kz
Сайт электронного правительства Казахстана eGov будет недоступным 10 часов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в официальном telegram-канале портала eGov, с 21:00 22 октября 2022 года до 07:00 23 октября 2022 года будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность информационных систем, сопровождаемых АО "НИТ", – говорится в сообщении.

4 октября сообщалось, что в eGov появилась новая функция – выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления.

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