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Законодательство РК

В eGov появилась новая функция

В eGov появилась новая функция Фото: Zakon.kz
В электронном правительстве Казахстана появилась новая государственная услуга, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, ведомством выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления переведена в сферу оказания государственных услуг.

Прием и выдача документов для оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал электронного правительства. Срок исполнения услуги – 10 минут, в случаях дополнительной установочной проверки – пять рабочих дней.Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК

Также отмечается, что услуга будет доступна работодателям для получения сведений в отношении сотрудников, при условии их согласия, посредством личного кабинета и (или) sms-подтверждения.

Получить такую услугу можно лишь при регистрации в базе мобильных граждан.Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК

В ведомстве напомнили, что для регистрации в базе мобильных граждан услугополучателю необходимо в личном кабинете на веб-портале электронного правительства в графе "телефон" указать номер телефона или привязать его к индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), обратившись в любой фронт-офис НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам пояснили, что действующее трудовое законодательство предусматривает определенные ограничения для лиц, совершивших коррупционные преступления.

Соискатели при оформлении на работу в организации квазигосударственного сектора обязаны представлять справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления.Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК

Как напомнили в ведомстве, если ранее не допускалось трудоустройство лиц на должность, связанную с исполнением управленческих функций, то сейчас ограничение в трудоустройстве в квазигосударственные организации распространяется на все должности.

23 сентября в "Правительстве для граждан" сообщили об изменении режима работы ЦОНов. Тогда в госкорпорации отметили, что теперь казахстанцы могут обратиться за услугами по получению водительских прав, регистрации транспортных средств, а также выдаче номерных знаков в субботу.

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