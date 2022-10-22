В Алматы прошла торжественная церемония вручения госнаград

Государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил 84 жителям Алматы аким города Ерболат Досаев.

В списке награжденных алматинцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. В их числе почетный гражданин города Алматы, председатель Алматинской городской организации ветеранов Ахан Бажанов, награжденный орденом "Барыс" III степени.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Указом главы государства ордена "Парасат" удостоены ведущая актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац Валерия Крымская и ветеран труда, заслуженный тренер по конькобежному спорту Май Хван.

Почетное звание заслуженного деятеля Казахстана присвоено композитору, профессору Казахского национального женского педагогического университета, автору более 80 песен Агиме Исагуловой.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в этот день аким города вручил от имени главы гоcударства алматинцам ордена "Құрмет", "Еңбек даңқы", медали "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат" и др. Среди отмеченных государственными наградами – представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса и промышленности, строительной, транспортной и энергетической отраслей, общественные и политические деятели, госслужащие и другие.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Символично, что проведение торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Республики, который вернулся в календарь праздничных дат спустя 13 лет, состоялось в зале, где 32 года назад принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественного совета города, молодежных организаций, деятели культуры, ректоры вузов, депутаты маслихата и др. Торжественная церемония награждения прошла в здании Казахстанско-Британского технического университета в Алматы.