Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы прошла торжественная церемония вручения госнаград

В Алматы прошла торжественная церемония вручения госнаград Фото: пресс-служба акимата Алматы
Государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева вручил 84 жителям Алматы аким города Ерболат Досаев.

В списке награжденных алматинцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. В их числе почетный гражданин города Алматы, председатель Алматинской городской организации ветеранов Ахан Бажанов, награжденный орденом "Барыс" III степени.

В Алматы прошла торжественная церемония вручения госнаград

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Указом главы государства ордена "Парасат" удостоены ведущая актриса Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац Валерия Крымская и ветеран труда, заслуженный тренер по конькобежному спорту Май Хван.

Почетное звание заслуженного деятеля Казахстана присвоено композитору, профессору Казахского национального женского педагогического университета, автору более 80 песен Агиме Исагуловой.

В Алматы прошла торжественная церемония вручения государственных наград

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в этот день аким города вручил от имени главы гоcударства алматинцам ордена "Құрмет", "Еңбек даңқы", медали "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат" и др. Среди отмеченных государственными наградами – представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса и промышленности, строительной, транспортной и энергетической отраслей, общественные и политические деятели, госслужащие и другие.

В Алматы прошла торжественная церемония вручения государственных наград

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Символично, что проведение торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Республики, который вернулся в календарь праздничных дат спустя 13 лет, состоялось в зале, где 32 года назад принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР.

награждение Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественного совета города, молодежных организаций, деятели культуры, ректоры вузов, депутаты маслихата и др. Торжественная церемония награждения прошла в здании Казахстанско-Британского технического университета в Алматы.

Читайте также

В Кокшетау прошло торжественное собрание

В Кокшетау состоялся студенческий флешмоб ко Дню Республики

В Конаеве открыли мемориальный памятник выдающимся личностям

Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
знаки зодиака
Названы Топ-3 знака, представители которых доживут до 100 лет
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления