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Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики

Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:12 Фото: акимат города Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев вручил 93 жителям города государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

К награждению представлены алматинцы, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Среди них представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, транспорта, ветераны труда, а также общественные и политические деятели.

Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:12

Фото: акимат города Алматы

Указом главы государства орденом "Барыс" 1-й степени награждена президент благотворительного фонда "Бибі-Ана" Бибигуль Имангазина. Почетное звание Заслуженного деятеля Казахстана присвоено художнику Алексею Уткину, солистке Казахской государственной академической филармонии им. Жамбыла Гульнаре Курамбаевой и др.

Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:12

Фото: акимат города Алматы

Аким Алматы вручил орден "Парасат" председателю Совета директоров Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Зауреш Аманжоловой, участнику группы ВИА "Дос-Мукасан" Улыкпану Сыдыкову и др.; орденом "Құрмет" награждены профессор Международной образовательной корпорации Танаткан Абаканов, директор Центра активного долголетия Сауле Бекетаева, председатель Союза художников Казахстана Умирбек Жубаниязов, ветераны труда Куаныш Абдухалимов, Лиза Каримова, Жанат Шанина и др.

Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:12

Фото: акимат города Алматы

Также от имени главы гоcударства Ерболат Досаев вручил:

  • орден "Еңбек Даңқы" 3-й степени – дорожной рабочей "Алматы тазалық" Дине Дарибаевой, водителю троллейбусного парка "Алматыэлектротранс" Гульбаршын Кукаевой, слесарю Алматинских тепловых сетей Сергею Падаляну, слесарю Авиаремонтного завода №405 Алтымбеку Жаксыбаеву и др.;
  • медаль "Ерен еңбегі үшін" – учителю лицея №161 им. Ж. ЖабаеваАкылкуль Абдикаимовой, дорожному рабочему "Алматы тазалық" МадиБекмуханбетову, домбристу Айбеку Бримгазину, командиру отделения Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Галыму Нурдаулетову, слесарю ТОО "City-bus" Аслану Туганбаеву и др.;
  • медаль "Шапағат" – председателю Союза многодетных семей Турксибского района Бибирабе Аимбетовой, дефектологу кабинета психолого-педагогической коррекции Бостандыкского района Айгуль Кенжеевой, председателю Общества лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" Меруерт Кулахметовой, врачу акушер-гинекологу Городского центра репродукции человека Чапен Сармулдаевой, генеральному директору ТОО "Каз Строй Монолит" Керемету Аханову и др.
Ерболат Досаев вручил госнаграды алматинцам ко Дню Республики, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 18:12

Фото: акимат города Алматы

В мероприятии приняли участие представители Ассамблеи народа Казахстана, общественного совета города, молодежных организаций, деятели культуры, ректоры вузов, депутаты маслихата и другие. Торжественная церемония награждения состоялась в здании городского акимата.

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