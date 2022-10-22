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Законодательство РК

На 5 млн тенге обманули жительницу Шымкента

Стражи правопорядка Фото: Zakon.kz
Пострадавшей пообещали доставить товары по оптовой цене. В итоге договоренность закончилась обращением в полицию, сообщает Zakon.kz.

В Управление полиции Каратауского района обратилась местная жительница. С ее слов, знакомая, работавшая в одном из крупных торговых центров города, пообещала доставить товары по оптовой цене и взяла за свою "услугу" 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК "Мошенничество". Сотрудники полиции в целях установления подозреваемой незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям. В результате они задержали 24-летнюю женщину на территории города. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, – прокомментировали в полиции.

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Ирина Мишура
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