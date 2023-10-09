Жителей Шымкента обманули на 50 млн тенге

Полиция Шымкента разыскивает кибераферистов, которые обманули жителей города на 50 млн тенге. Об этом 9 октября 2023 года рассказали в пресс-службе городского департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, жертвами 31- и 36-летних жительниц Актобе и Алматы, а также 37-летнего мужчины из Тараза стали 30 шымкентцев.

Фото: polisia.kz

"Общая сумма нанесенного им ущерба составила почти полсотни миллионов тенге. Алиса Аманова, Элина Хамидова и Рамис Расимов в июле текущего года объявлены в международный розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 "Мошенничество, совершенное неоднократно" УК РК", – говорится в сообщении.

По версии полицейских, они копировали чужое объявление, размещенное на сайте по продаже автомобилей, и указывали цену пониже.

"Позвонившему покупателю назначали встречу. Далее под видом клиента звонили владельцу авто, с которым также договаривались встретиться. Обе стороны злоумышленники предупреждали, что посмотреть или показать машину придет родственник, а остальные вопросы нужно будет решить с ними по телефону. Таким образом, они сводили настоящих продавцов и покупателей. В итоге последние переводили деньги мошенникам". Пресс-служба ДП Шымкента

Также в ведомстве обратились к жителям и гостям мегаполиса:

"Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в полицию по номерам "102", 8-7252-97-66-10".

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