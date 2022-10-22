Аким области Абай Нурлан Уранхаев вручил государственные награды жителям региона

В ходе мероприятия Нурлан Уранхаев поздравил земляков с национальным праздником – Днем Республики Казахстан! По инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева День Республики вновь обрел статус национального праздника и вошел в новую историю нашей страны, сообщает Zakon.kz.

В честь Дня Республики прошли чествования почетных граждан, передовиков производства и тех граждан, кто отметился своим вкладом в развитие региона.

Орденом "Парасат" награждены:

Болат Сапоров - Ветеран труда, город Семей;

Татьяна Стромская - директор КГКП "Областной музей изобразительного искусства имени семьи Невзоровых";

Фото: Татьяна Стромская/пресс-служба акимата области Абай

Аманжол Даутов - директор КГКП "Дом культуры Жарминского района".

Фото: Аманжол Даутов/пресс-служба акимата области Абай

Орденом "Құрмет" награждены:

Отантай Карибжанов, президент республиканского общественного фонда "Абай Кунанбаев";

Фото: Отантай Карибжанов/пресс-служба акимата области Абай

Баделхан Камалханұлы, вице-президент федерации Қазақ күресі Айгуль Иманғалиева, ветеран труда, район Ақсуат;

Нагима Жакиянова, главный врач Районной больницы №2 Урджарского района

Рафаиль Хазипов - индивидуальный предприниматель;

Гибрат Валиев - Судья специализированного суда по административным правонарушениям г. Семей;

Нурбол Калиев - скульптор, директор скульптурно-литейного производства "Семей-Қола";

Талгат Оразаев - глава КХ "Раушан", Бородулихинский район;

Марат Сандыбаев - руководитель управления здравоохранения.

Фото: Марат Сандыбаев/пресс-служба акимата области Абай

Орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени награжден:

Кайрат Шалкыбаев - механизатор КХ "Талап", Кокпектинский район.

Орденом "Барыс" ІІ степени награждена:

Шагангуль Жанаева - директор КГКП "Педагогический колледж имени М. О. Ауэзова". Она получила высокую награду из рук президента.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Благословенная земля Великих сынов казахского народа Абая, Шакарима и Мухтара с особой гордостью и радостью отмечает этот праздник. Мы глубоко уверены в том, что вновь образованная область Абай вернет свою былую славу и станет одним из опорных и стратегических регионов Республики. Недавно, встречаясь с вами в этом зале, Глава государства отметил, что ситуация в регионе всегда находится под его пристальным вниманием. Мы создаем необходимые условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Будет системно осуществляется прямое финансирование из республиканского бюджета. Это решение, как отметил президент страны, ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. Нурлан Уранхаев

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Вместе с тем, были вручены медали "Ерең еңбегі үшін", "Шапағат" и Почетные грамоты Республики Казахстан самым отличившимся гражданам области Абай. Среди них тракторист-машинист Жарминского района Абай Жолдыхан, работник убойного цеха бройлерной фабрики Культай Искакова, рабочий КХ "Кайыңды" Серик Биязбеков, механизатор КХ "Талап" Кайрат Шалкыбаев, оператор комбикормового производства Магрипа Бакирова, ветераны труда, врач-отоларинголог районной больницы Кокпектинского района Орлабек Тогасбаев, ветераны труда и многие другие.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Церемония награждения завершилась праздничным концертом "Қыран елім - Қазақстаным" в честь Дня Республики с участием артистов областного театра имени Абая, государственной филармонии имени А. Кашаубаева, городского Дворца культуры, духового оркестра РГП "Восток" и "Национальной гвардии". С концертными номерами выступили воспитанники Балетной школы г.Семей, школы-лицея "Жас Улан" и творческие коллективы Дворца культуры и молодежи города Семея, музыкального училища имени М. Тулебаева.