Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на референдуме
Фото: акимат области Абай
Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит важный общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Аким области Абай Нурлан Уранхаев принял активное участие в голосовании, отдав свой голос на избирательном участке №93 в городе Семей.
После голосования Нурлан Уранхаев отметил значимость данного мероприятия для всей страны.
Фото: акимат области Абай
Фото: акимат области Абай
"Сегодня вместе со своей семьей я проголосовал на избирательном участке. На повестке дня стоит важный вопрос. С самого утра люди приходят на участки, они активны и в хорошем настроении. Думаю, все пройдет на высоком уровне. Призываю всех объединиться в этот ответственный момент", — сказал аким области.
Фото: акимат области Абай
Всего по области в списки избирателей включено 407 549 человек — это те граждане, которые имеют право принять участие в референдуме. Кроме того, организованы выездные избирательные комиссии.
Фото: акимат области Абай
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