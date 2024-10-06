Аким области Абай Нурлан Уранхаев проголосовал на референдуме

Фото: акимат области Абай

Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит важный общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Аким области Абай Нурлан Уранхаев принял активное участие в голосовании, отдав свой голос на избирательном участке №93 в городе Семей.

После голосования Нурлан Уранхаев отметил значимость данного мероприятия для всей страны. Фото: акимат области Абай Фото: акимат области Абай "Сегодня вместе со своей семьей я проголосовал на избирательном участке. На повестке дня стоит важный вопрос. С самого утра люди приходят на участки, они активны и в хорошем настроении. Думаю, все пройдет на высоком уровне. Призываю всех объединиться в этот ответственный момент", — сказал аким области. Фото: акимат области Абай Всего по области в списки избирателей включено 407 549 человек — это те граждане, которые имеют право принять участие в референдуме. Кроме того, организованы выездные избирательные комиссии. Фото: акимат области Абай Читайте также Деятель науки и образования Серикзат Дуйсенгазы принял участие в референдуме "Наши дети и потомки должны иметь все самое лучшее" – Азамат Сатыбалды проголосовал на референдуме в Алматы Уральские создатели электрокара отдали свои голоса на референдуме

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