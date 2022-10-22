В Атырауской области в ДТП погибли 5 человек

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

22 октября в Кызылкогинском районе Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла около 15:00 на автодороге Сагиз – Миялы. Столкнулись автомобили марки Toyota Ipsum и Lada Granta. Три пассажира автомобиля Toyota Ipsum и два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте происшествия. Три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. Пресс-служба ДП Атырауской области На месте работают сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.

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