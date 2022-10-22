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В Атырауской области в ДТП погибли 5 человек

трагедия Фото: пресс-служба ДП Атырауской области
22 октября в Кызылкогинском районе Атырауской области в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла около 15:00 на автодороге Сагиз – Миялы. Столкнулись автомобили марки Toyota Ipsum и Lada Granta.

Три пассажира автомобиля Toyota Ipsum и два пассажира автомобиля Lada Granta погибли на месте происшествия. Три человека с различными телесными повреждениями доставлены в районную больницу. Пресс-служба ДП Атырауской области

На месте работают сотрудники полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато расследование.

Елена Беляева
Атырауская область
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