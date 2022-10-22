В актюбинском ТРЦ 19-летнего парня ранили ножом в шею
Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области
22 октября около 17:30 на втором этаже ТРЦ "Keruen City" подозреваемый нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал руководитель пресс-службы Департамента полиции региона Ерболат Саркулов, пострадавший госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи.
Задержан 17-летний подозреваемый.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 24-99 УК РК.
Подросток водворен в изолятор временного содержания.
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