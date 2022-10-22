В актюбинском ТРЦ 19-летнего парня ранили ножом в шею

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

22 октября около 17:30 на втором этаже ТРЦ "Keruen City" подозреваемый нанес два удара в шею ножом 19-летнему парню, сообщает Zakon.kz.

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