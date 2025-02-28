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Происшествия

Парня избили и порезали ножом в Талдыкоргане: задержан 17-летний юноша

В Талдыкоргане 17-летний подросток ударил ножом молодого человека, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 15:18 Фото: Instagram/krisp.tdk
Шокирующий случай произошел в Талдыкоргане: 22-летнего парня избили и ударили ножом на улице. Подозреваемый – 17-летний юноша, сообщает Zakon.kz.

Информация об инциденте появилась в соцсетях.

"По Шахворостова, 173 пырнули молодого парня. Вчера он поступил с многочисленными ножевыми ранениями в многопрофильную больницу. Врачи прооперировали его. Состояние тяжелое стабильное. Рассказ очевидцев: парень с девушкой стояли во дворе. Тут подошла толпа парней и началась драка, в итоге ножевое ранние", – говорится в описании к распространяемому видео.

Позже родственница пострадавшего Акбаян рассказала подробности произошедшего. По ее словам, племянник Жаслан, 2003 года рождения, был жестоко избит и получил ножевое ранение в живот.

Как рассказала тетя пострадавшего, в тот вечер он встретился с другом. И они позвонили девушке, чтобы она приехала. Та приехала со своим другом. Группа стояла, общалась, ждали еще одну девушку, которая подъезжала на такси. Затем якобы между молодыми людьми завязался конфликт, в который вмешался подошедший со стороны парень, у которого был нож. Он, по словам Акбаян, и нанес несколько ножевых ранений Жаслану.

"Это видели все свидетели жилого дома, с балкона, они это засняли. Как вы видели на видео, не один человек замешан. А групповое. Добивали его пинками по голове, лицу, это все зафиксировано. Как они его волокли по двору, он истекал кровью, с шеи кровь била фонтаном... Он лежит в реанимации, но в тяжелом состоянии", – поделилась тетя пострадавшего.

Она требует справедливого расследования. Этого же требует и общественность: привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению.

Между тем в пресс-службе ДП Жетысу сообщили, что Управлением полиции города Талдыкоргана возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции задержали 17-летнего подозреваемого. Он в настоящее время помещен в изолятор временного содержания. С учетом тяжести совершенного преступления, дело расследуется по факту покушения на убийство. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия. Мы делаем все необходимое, чтобы разобраться в деталях случившегося и обеспечить законность расследования. Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области", – прокомментировали в полиции.

При этом в полиции предупредили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время полиция расследует факт жестокого избиения школьника старшеклассниками в Семее. Случай вызвал широкий общественный резонанс.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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