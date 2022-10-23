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В ряде городов Германии на фоне энергетического кризиса прошли митинги

Германия Фото: pixabay
Около 20 тыс. человек вышли на акцию протеста на фоне энергетического кризиса в Германии. Митинги прошли в Берлине, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Ганновере и Штутгарте, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации портала rbb24, к митингам призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.

Как уточняется, митингующие потребовали льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.

Отмечается, что в Берлине собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующие держали плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса.

В полиции сообщили, что обстановка была спокойной.

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