В ряде городов Германии на фоне энергетического кризиса прошли митинги
Согласно информации портала rbb24, к митингам призвал альянс Solidarischer Herbst. Также организаторами митингов выступили объединения профсоюзов, социальных и экологических организаций, включая Verdi, BUND, Greenpeace и Paritätische Gesamtverband.
Как уточняется, митингующие потребовали льгот для людей с низкими доходами, замораживания арендной платы на жилье, введения налога на богатство и расширения использования возобновляемых источников энергии, чтобы стать независимыми от угля и газа.
Отмечается, что в Берлине собралось около 1800 демонстрантов, они прошли маршем по правительственному кварталу, в руках митингующие держали плакаты с требованиями большей социальной справедливости на фоне энергетического кризиса.
В полиции сообщили, что обстановка была спокойной.