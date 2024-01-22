Никакой терпимости к нацистам: в Германии прошли многотысячные протесты

В минувшие выходные по всей Германии более миллиона человек вышли на акции протеста, выступив против ультра-правых, сообщает Zakon.kz.

В субботу и воскресенье по всем городам и поселкам Германии прошли масштабные акции протеста. По данным полиции, за два дня в митингах приняли участие 1,4 миллиона человек. Только в воскресенье на улицы Мюнхена и Берлина собрались порядка 600 тысяч местных жителей, пишет Welt.

Демонстранты выступили против ультра-правого экстремизма. Все они выступали с лозунгом "Никакой терпимости к нацистам". Выступающие заявили, что они "энергично защищают демократию".

Поводом для протестов стали разоблачения сети Correctiv о тайном митинге правых экстремистов в Потсдаме. Там обсуждались планы массовой депортации людей с миграционным прошлым, а также других немцев, которые, с точки зрения участников, были нежелательны. В числе прочих приняли участие члены "Альтернатива для Германии" (АдГ) и правоконсервативного Союза ценностей. Демонстрации также принципиально направлены против роста правого экстремизма, сообщает издание.

Известно, что массовые протесты поддержали ряд политиков страны. Они выступили в поддержку митингующих.

Накануне стало известно, что жители Парижа вышли на улицы, чтобы выступить против нового закона о миграции, который ужесточает правила пребывания во Франции для иностранцев.