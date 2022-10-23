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Нужно ли человеку запасаться жиром перед зимой, рассказала диетолог

Жир зимой Фото: pixabay
Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Антонина Стародубова рассказала, что якобы необходимость для человека набирать жир к зиме на самом деле не более чем миф, сообщает ferra.ru.

Она отметила, что набор веса, запас жира нужен людям, занимающимся тяжелым физическим трудом на морозе. Но большинству это не нужно.

По словам Стародубовой, большая часть людей зимой чаще всего находится в помещениях или транспорте, поэтому запасаться жиром им ни к чему. Тем более это может привести к ожирению и соответствующим проблемам со здоровьем.

Врач порекомендовала не переедать, соблюдать режим сна, есть сбалансированную пищу, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом.

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