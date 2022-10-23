Госнаграды вручили жителям Алматинской области
В числе награжденных – жители области, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона и страны, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Именно в этот день Казахстан впервые заявил о себе как об уникальном территориальном субъекте, имеющем собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего. Поэтому возрождение Дня Республики в праздничном календаре – это символ признания поколением Нового Казахстана своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к независимости.Марат Султангазиев
По словам главы области, обретение государственного суверенитета – это закономерный итог борьбы, устремлений и чаяний предшествующих поколений, это особая страница в истории государства и нации.
Мы отмечаем этот праздник с особым чувством гордости за страну и ее достижения, которые стали возможны единству и трудолюбию казахстанцев. Большой вклад в развитие страны вносят и жители Алматинской области. Наш регион с новым областным центром – городом Конаев, обладая огромным потенциалом во многих направлениях, играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Большой экономический потенциал региона отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках посещения нашей области.Марат Султангазиев
Затем глава региона от имени президента вручил государственные награды 31 жителю региона.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Выступая от имени награжденных, Бекет Ахметов отметил историческую важность решения главы государства о разделении Алматинской области на две территориальные единицы.
Это решение придало огромный стимул нашим землякам к новым свершениям. Уже сейчас, всего через три месяца, мы ощущаем значительные изменения в социально-экономическом плане. Каждый день в новостях мы видим, что в наш регион привлекаются инвестиции, у бизнеса есть желание работать и развиваться в нашей области. А наша главная задача – задача старшего поколения – воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, толерантности и стремления к новым знаниям и свершениям.Бекет Ахметов
К торжественным поздравлениям присоединились и ряд других участников встречи.