Госнаграды вручили жителям Алматинской области

Аким Алматинской области Марат Султангазиев в ходе торжественного собрания, состоявшегося по случаю празднования Дня Республики, вручил большой группе жителей региона госнаграды, сообщает Zakon.kz.

В числе награжденных – жители области, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона и страны, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Собравшихся поздравил аким области Марат Султангазиев.

Именно в этот день Казахстан впервые заявил о себе как об уникальном территориальном субъекте, имеющем собственное мировоззрение, индивидуальные обычаи, традиции, а также видение своего будущего. Поэтому возрождение Дня Республики в праздничном календаре – это символ признания поколением Нового Казахстана своих истоков и преемственности, уважения исторических заслуг и воли нашего народа на пути к независимости. Марат Султангазиев

По словам главы области, обретение государственного суверенитета – это закономерный итог борьбы, устремлений и чаяний предшествующих поколений, это особая страница в истории государства и нации.

Мы отмечаем этот праздник с особым чувством гордости за страну и ее достижения, которые стали возможны единству и трудолюбию казахстанцев. Большой вклад в развитие страны вносят и жители Алматинской области. Наш регион с новым областным центром – городом Конаев, обладая огромным потенциалом во многих направлениях, играет важную роль в социально-экономической жизни страны. Большой экономический потенциал региона отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках посещения нашей области. Марат Султангазиев

Затем глава региона от имени президента вручил государственные награды 31 жителю региона.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Среди них большая группа заслуженных деятелей стали кавалерами орденов "Парасат", "Құрмет", "Еңбек данқы" ІІІ степени, медалями "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат", Почетными грамотами Республики Казахстан, золотой медалью "Бірлік" Ассамблеи народа Казахстан. Кроме того, 10 человек в этот день были удостоены высокого звания "Почетный гражданин Алматинской области".

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В числе награжденных – член общественного совета Уйгурского района Ызгарбек Бектурсынов, ветеран журналистики, известный публицист Владимир Таран, мастер предприятия "Кеген су құбыры" Айбол Усеналиев, учредитель ТОО "Nauryz Аgro Кz" Илийского района Мирас Орынбаев и многие другие.

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Выступая от имени награжденных, Бекет Ахметов отметил историческую важность решения главы государства о разделении Алматинской области на две территориальные единицы.

Это решение придало огромный стимул нашим землякам к новым свершениям. Уже сейчас, всего через три месяца, мы ощущаем значительные изменения в социально-экономическом плане. Каждый день в новостях мы видим, что в наш регион привлекаются инвестиции, у бизнеса есть желание работать и развиваться в нашей области. А наша главная задача – задача старшего поколения – воспитать нашу молодежь в духе патриотизма, толерантности и стремления к новым знаниям и свершениям. Бекет Ахметов

К торжественным поздравлениям присоединились и ряд других участников встречи.