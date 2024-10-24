Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

28 казахстанским спасателям вручили госнаграды в честь Дня Республики

Награждение , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 19:26 Фото: МЧС РК
24 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

С поздравительным словом выступил министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов, который отметил, что этот день является одним из самых важных праздников и за годы независимости страна добилась больших успехов.

Подчеркивается, что в настоящее время в министерстве проводится ряд реформ, направленных на реальный шаг в будущее.

"Значительный вклад в динамичное развитие и становление республики вносит и наше министерство. Я верю, что благодаря упорному труду и любви к родной земле мы реализуем поставленные цели и задачи. Сегодня за мужество и героизм, проявленные в обеспечении безопасности страны, 28 наших сотрудников получили государственные награды", – сказал глава ведомства.

Также 23 октября, в канун Дня Республики, президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе граждан Казахстана. В том числе впервые было присвоено звание "Қазақстанның еңбек ері" ученому-математику.

Читайте также

награждение
В преддверии Дня Республики карагандинцам вручили госнаграды
награждение
В ЗКО ко Дню Республики вручили государственные награды
Обложки
Казахско-английский словарь презентовали в библиотеке Конгресса США
Ирина Мишура
МЧС РК Казахстан Чингис Аринов 2024 год Спасатели Награждения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Новый вид мошенничества в Казахстане
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: