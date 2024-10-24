28 казахстанским спасателям вручили госнаграды в честь Дня Республики

24 октября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня Республики, сообщает Zakon.kz.

С поздравительным словом выступил министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов, который отметил, что этот день является одним из самых важных праздников и за годы независимости страна добилась больших успехов.

Подчеркивается, что в настоящее время в министерстве проводится ряд реформ, направленных на реальный шаг в будущее.

"Значительный вклад в динамичное развитие и становление республики вносит и наше министерство. Я верю, что благодаря упорному труду и любви к родной земле мы реализуем поставленные цели и задачи. Сегодня за мужество и героизм, проявленные в обеспечении безопасности страны, 28 наших сотрудников получили государственные награды", – сказал глава ведомства.

Также 23 октября, в канун Дня Республики, президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе граждан Казахстана. В том числе впервые было присвоено звание "Қазақстанның еңбек ері" ученому-математику.