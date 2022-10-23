Накануне Дня Республики ряду актюбинцев присудили госнаграды

Жители получили награды за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность, сообщает Zakon.kz.

23 октября в Актобе состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Дня Республики.

Аким области Ералы Тугжанов поздравил всех жителей области с праздником.

По его словам, 25 октября 1990 года была принята Декларация о суверенитете Казахстана. С этого дня Казахстан утвердил границы и открыл путь к возрождению древних традиций, священной культуры, священного языка.

Мы успешно завершили 30-летний период нашей республики и вступили в четвертое десятилетие. Эти годы были наполнены важными событиями. Наша страна поднялась на новую ступень развития и заняла достойное место в мировом сообществе. Сегодняшние реформы главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в направлении модернизации политической системы подняли отношения государства и общества на новый уровень. Первым шагом стал конституционный референдум, внесение дополнений в Конституционный закон. На национальном курултае определены новые направления развития нашего государства. В административно-территориальном разрезе Казахстана созданы три новые области. Самым важным решением, принятым на Национальном курултае, стало возвращение спустя многие годы статуса национального праздника Дню Республики. Празднование Дня Республики – всенародный исторический день, символизирующий нашу общенациональную целостность, состоявшуюся государственность. Это день воплощения мечты наших предков, национальной идеи и государственной идентичности, это праздник, олицетворяющий нашу независимость. Ералы Тугжанов

Глава региона подвел краткие итоги и рассказал о дальнейшем развитии области.

За годы независимости в Актюбинской области построили 12,3 млн. кв. метров жилья, в 2022 году в эксплуатацию введут 1,25 млн. квадратных метров, что будет способствовать решению проблем, нуждающихся в жилье.

Кроме того, в регионе ввели в эксплуатацию 176 объектов здравоохранения, 169 школ на 55 тысяч мест, 553 дошкольных организации на 42,9 тысячи мест.

Жанат Сисекенова

В регионе полным ходом идет подключение населенных пунктов к газовой сети. Если в 1991 году количество жителей, обеспеченных газом, составляло 48,9% от общей численности населения, то нынешний показатель достиг 93,1%.

В сфере сельского хозяйства области происходят позитивные изменения. В последние годы значительно увеличилось поголовье скота. В области поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 371 тысячи голов до 630 тысяч, лошадей – с 77,6 тысячи до 255,6 тысячи голов.

Один из самых актуальных вопросов в регионе – состояние дорог. Только за последние три года отремонтировано 855 км автомобильных дорог, и работа по развитию дорожной сети продолжается.

Дорогие земляки, впереди большая политическая кампания – выборы президента Республики Казахстан. Это ответственный этап, определяющий будущее каждого казахстанца и стратегические направления на пути развития государства. Уверен, что и в этой политической кампании актюбинцы проявят свою сплоченность и активность. Сохранение суверенитета и вклад в процветание страны – долг каждого гражданина. Призываю всех жить единой нацией, работающей на развитие республики. Ералы Тугжанов

На мероприятии большой группе актюбинцев были вручены государственные награды, присужденные указом президента страны за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Орденом "Парасат" отмечены заслуги археолога, доктора исторических наук Серика Ажигали, доктора философских наук, ветерана труда Алтая Тайжанова.

В числе награжденных орденом "Құрмет" председатель Байганинской районной территориальной избирательной комиссии Кожагали Аккожа, директор Актюбинского высшего сельскохозяйственного колледжа Касымбек Алдияров, ветеран труда Кошкинбай Ахметов, тренер спортклуба для людей с ограниченными физическими возможностями Сергей Ведюшкин, председатель областного суда Асламбек Мергалиев.

Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІІ степени стали мастер Актюбинского завода хромовых соединений Раиль Ильясов, мастер ТОО "ККБК "Великая стена" Мереке Кадыралиев, начальник цеха Актюбинского завода ферросплавов Сабит Кайракбаев, руководитель крестьянского хозяйства "Табыс" Нургазы Касымов.

Фото пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, ряд актюбинцев за различные заслуги и отличия награждены медалями "Ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат" и "Жомарт жүрек", Почетными грамотами Республики Казахстан, Благодарностью Президента Республики Казахстан, медалью "Облысқа сіңірген еңбегі үшін".

Фото пресс-служба акимата Актюбинской области

Отметим, трое актюбинцев приглашены на церемонию награждения в Астану. В их числе удостоенный ордена "Отан" директор ТОО "Алтын-Асел" Хамит Отеуулы, художественный руководитель театра сатиры "Екі Езу" Нурлыбек Жубаткан, получивший медаль "Ерен еңбегі үшін" и награжденная медалью "Шапағат" директор Центра социальной адаптации молодежи "Мейірім" Жанна Дуйсенбина.