В честь празднования Дня Республики актюбинцам вручили государственные награды

Указом президента страны за заслуги в государственной и общественной деятельности, внесенный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за укрепление дружбы и сотрудничества между народами ряд актюбинцев были удостоены государственных наград.

В ходе торжественной церемонии, которая прошла в Онер орталыгы, аким области Асхат Шахаров поздравил с Днем Республики и вручил ордена и медали.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает важность Дня Республики как символа стремления страны к независимости и государственности. Этот день является не просто праздником, но и отражением национального единства, знаменующего важный этап в истории Казахстана. Страна достигла нового уровня развития, заняв значимое место на международной арене. Самым большим достижением с момента обретения независимости является поддержание мира и стабильности внутри страны. Единство народа, в том числе актюбинцев, выражается в добрых делах и значительном вкладе в укрепление Казахстана. Примером сплоченности стало преодоление последствий паводка, а также участие в референдуме, где люди показали свое единство и веру в будущее страны. Эти успехи достигнуты благодаря доверию к государственной политике. Настоящая любовь к Родине проявляется не в словах, а в реальных действиях, и граждане, трудящиеся на благо страны, заслуживают уважения и признания", – отметил в своей поздравительной речи аким области.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Среди награжденных ветераны труда, работники предприятий, представители сфер образования, культуры, здравоохранения и другие.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" удостоился певец Мирас Бекжанов, ордена "Айбын" ІІ степени имени Бауыржана Момышулы – начальник Военного института сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова Тимур Еспаганбетов, ордена "Парасат" – ветеран труда Куан Камалхан. Еще ряду актюбинцев за заслуги вручили ордена "Құрмет", "Еңбек Даңқы" ІІІ степени и медали "Жауынгерлік ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін" и "Шапағат".

Накануне Дня Республики на торжественном собрании в Акорде президент страны Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Ел бірлігі" члена Ассамблеи народа Казахстана, депутата Актюбинского областного маслихата, соучредителя ТОО "Динар-Электромаш" Сергея Вишняка и медалью "Ерлігі үшін" инспектора полиции города Актобе Фархата Нурманова.