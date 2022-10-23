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Ключи от квартир вручили новоселам Абайской области

Новые квартиры Фото: пресс-служба акима Абайской области
В преддверии Дня Республики в Семее обладателями квартир стали 64 семьи. Среди счастливых обладателей собственного жилья – неполные, многодетные семьи и воспитывающие детей с особыми потребностями, инвалиды, дети-сироты, сообщает Zakon.kz.

Ключи новоселам вручил аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В соответствии с поручением главы государства в Казахстане принят ряд конкретных мер по обеспечению жильем всех категорий граждан. Сегодня в преддверии значимого для всех нас праздника мы вручаем ключи от 64-х новых квартир социально уязвимым категориям граждан, сиротам и многодетным семьям. Я искренне поздравляю всех новоселов со знаменательным событием – получением собственного жилья. Пусть в новой квартире живется вам тепло и мирно, заботы будут только радостными, а хлопоты – праздничными. Берегите друг друга и свой семейный очаг! Желаю крепкого здоровья, успехов и благополучия.Нурлан Уранхаев

Отмечается, что дом расположен в новом районе Карагайлы. Здесь имеется вся необходимая инфраструктура.

жителям Семея выдали ключи

Фото: пресс-служба акима Абайской области

В жилом районе расположены Назарбаев интеллектуальная школа, детский сад на 320 мест и культурно-спортивный комплекс "Арена" на 5600 мест. Всего в городе в этом году за счет всех источников финансирования планируется строительство 496, 415 тысяч квадратных метров жилья на 5166 квартир.

Новоселы Урджарского района

Фото: пресс-служба акима Абайской области

Новоселье в преддверии Дня Республики празднуют и жители села Таскескен Урджарского района, где в эксплуатацию введено 6 вновь построенных 12-квартирных домов.

раздача новых квартир

Фото: пресс-служба акима Абайской области

В торжественной обстановке жителям вручили ключи от новых домов, построенных в соответствии с требованиями времени. В мероприятии принял участие аким района Н. Токсеитов, который поздравил жителей села и владельцев нового жилья с национальным праздником.

новостройки Семея

Фото: пресс-служба акима Абайской области

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Данияр Кунафин
Абайская область Уранхаев Нурлан
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