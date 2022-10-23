Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

Глава государства сердечно поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, убедительная победа является свидетельством "широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене".

Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии. Касым-Жомарт Токаев

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.