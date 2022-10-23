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Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина

Токаев поздравил Си Цзиньпина Фото: пресс-служба Акорды
Глава государства сердечно поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсекретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая, сообщает Zakon.kz.

По словам президента Казахстана, убедительная победа является свидетельством "широкой поддержки соотечественниками вашей мудрой и дальновидной политики, направленной на укрепление политико-экономических основ Китая, рост благосостояния граждан и повышение авторитета страны на международной арене".

Искренне желаю, чтобы под Вашим руководством страна достигла еще больших высот в своем развитии.Касым-Жомарт Токаев

23 октября Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок.

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