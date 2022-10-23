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Даулет Ергеш стал серебряным призером молодежного ЧМ по вольной борьбе

Серебряным призером молодежного ЧМ по вольной борьбе Фото: Instagram/ergesh_08
Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ергеш завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира в Испании, сообщает Zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, казахстанец выступал в весовой категории до 79 килограммов. В финальной схватке он уступил Владимери Гамкрелидзе из Грузии.

Итог схватки – 5:3 в пользу грузинского спортсмена.

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Константин Вноровский
Испания
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