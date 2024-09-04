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Казахстанский борец греко-римского стиля стал серебряным призером ЧМ в Испании

борец, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 21:58 Фото: пресс-служба НОК РК
Казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призером чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, спортсмен дошел до финала в весовой категории до 67 кг. В схватке за "золото" Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад.

Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.

Ашрапов завершил ЧМ на втором месте.

Ранее сообщалось, что казахстанец завоевал "бронзу" на ЧМ U20 в Испании.

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