Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кошанов рассказал, что Токаеву предлагали покинуть страну во время январских беспорядков

Токаеву предлагали покинуть страну Фото: кадр из видео
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов дал интервью журналисту Нартаю Аралбайулы, в котором рассказал, как работала Администрация президента во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Во время тех событий Ерлан Кошанов руководил Администрацией президента, а после последовавших кадровых перестановок стал спикером Мажилиса.

По словам Кошанова, он стал свидетелем того, как в кабинет главы государства зашел сотрудник охраны, сообщил о возможном нападении на Акорду и необходимости переезда в безопасное место.

Я тогда увидел Касым-Жомарта Токаева с другой стороны. Он встал и громко сказал: "Я никуда не пойду. Что бы ни произошло, буду здесь". Ничего больше не стал говорить и прогнал охранника. Я тогда стал свидетелем твердости, смелости и непоколебимости президента". Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

По словам Ерлана Кошанова, в начале января Администрация президента работала в усиленном режиме. Каждые три часа под руководством Токаева проводилась работа штаба.

Я не передам словами, что тогда происходило, это нужно было видеть своими глазами, чтобы представлять, о чем я сейчас говорю. Были человеческие жертвы, пострадали полицейские, к сожалению, погибли мирные граждане. Президенту было очень нелегко в то время, потому что народ ждал от него дальнейших действий. Он лично следил за ситуацией, где и как складывается обстановка, где она обостряется, где есть угрозы, и принимал соответствующие решения. Конечно, это было очень тяжелое время. Передать словами это невозможно. Было трудно и президенту: народ ждал от него решений. И тогда он сделал свое обращение. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Председатель Мажилиса отметил, что после этого ситуацию удалось взять на контроль и установить в стране стабильность.

Вы же спрашиваете, кто герой настоящего времени? Герой – в первую очередь это та личность, которая борется за независимость, мир и спокойствие в стране. Так вот, во время январских событий наш флаг и наша независимость не пали. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Читайте также

Токаев наградил двух мужчин, отличившихся героизмом в опасных ситуациях

Токаев призвал быть готовыми дать отпор при любых угрозах

Токаев присвоил высшие воинские и специальные звания Ахметжанову, Бектенову, Скляру

Айсулу Омарова
Беспорядки-2022 Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Kinopark
В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
торги на бирже
Доллар подорожал на торгах 22 октября
Бек Нурмаганбет выиграл в Мексике
Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления