Кошанов рассказал, что Токаеву предлагали покинуть страну во время январских беспорядков

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов дал интервью журналисту Нартаю Аралбайулы, в котором рассказал, как работала Администрация президента во время январских событий, сообщает Zakon.kz.

Во время тех событий Ерлан Кошанов руководил Администрацией президента, а после последовавших кадровых перестановок стал спикером Мажилиса.

По словам Кошанова, он стал свидетелем того, как в кабинет главы государства зашел сотрудник охраны, сообщил о возможном нападении на Акорду и необходимости переезда в безопасное место.

Я тогда увидел Касым-Жомарта Токаева с другой стороны. Он встал и громко сказал: "Я никуда не пойду. Что бы ни произошло, буду здесь". Ничего больше не стал говорить и прогнал охранника. Я тогда стал свидетелем твердости, смелости и непоколебимости президента". Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

По словам Ерлана Кошанова, в начале января Администрация президента работала в усиленном режиме. Каждые три часа под руководством Токаева проводилась работа штаба.

Я не передам словами, что тогда происходило, это нужно было видеть своими глазами, чтобы представлять, о чем я сейчас говорю. Были человеческие жертвы, пострадали полицейские, к сожалению, погибли мирные граждане. Президенту было очень нелегко в то время, потому что народ ждал от него дальнейших действий. Он лично следил за ситуацией, где и как складывается обстановка, где она обостряется, где есть угрозы, и принимал соответствующие решения. Конечно, это было очень тяжелое время. Передать словами это невозможно. Было трудно и президенту: народ ждал от него решений. И тогда он сделал свое обращение. Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Председатель Мажилиса отметил, что после этого ситуацию удалось взять на контроль и установить в стране стабильность.