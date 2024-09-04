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Законодательство РК

Какие законы рассмотрят в Мажилисе, рассказал Кошанов

Ерлан Кошанов, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 10:51 Фото: parlam.kz
Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов на первом пленарном заседании 4 сентября 2024 года рассказал, над какими законопроектами будут работать в этой сессии депутаты, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Кошанов отметил, что в первую очередь депутаты будут работать над совершенствованием закона "О банках".

"Действующий закон был принят в 1995 году, и он не в полной мере отвечает современным требованиям. Именно поэтому необходимо принять новый закон", – сказал он.

Депутатам также предстоит пересмотреть налоговую систему страны.

"Президент продлил срок принятия Налогового кодекса на следующий год. Данное решение позволяет провести тщательный пересмотр кодекса. Самое главное, мы можем всесторонне проработать кодекс совместно с экспертами, специалистами и предпринимателями. Налоговый кодекс должен быть понятен всем экономически активным гражданам. Здесь мы должны рассмотреть новые способы налогового администрирования. Предстоит большая работа по этому кодексу", – добавил спикер.

Депутаты намерены продолжить работу, направленную на совершенствование законодательства по возврату активов.

"Возвращенные средства и активы должны работать на благо народа Казахстана. Для этого инвестирование в экономику страны должно стать обязательным условием амнистии капитала. Это твердая позиция президента, которую мы должны нормативно закрепить", – отметил Кошанов.

Указал он и на необходимость решать проблемы аварийности на дорогах страны, распространения наркотиков.

"В последние годы наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, гибель людей. Участившиеся нарушения в рядах армии, не соответствующие уставу, вызывают обеспокоенность у населения. Несмотря на ужесточение законодательства, потребление наркотиков среди населения по-прежнему остается сложной задачей. Практически каждый день люди сталкиваются с самым разнообразными мошенническими действиями. Мы должны участвовать в решении этих проблем", – добавил спикер Мажилиса.

Продолжится также работа по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта. Ерлан Кошанов отметил, что в стенах Мажилиса уже разработан законопроект по развитию искусственного интеллекта.

"В ближайшее время на заседании начнется обсуждение проекта. Кроме того, этой осенью мы рассмотрим законопроект и Кодекс по вопросам кибербезопасности. Все эти документы станут правовой основой для дальнейшей цифровизации всех отраслей экономики, обеспечения прозрачности процессов управления", – резюмировал Ерлан Кошанов.

4 сентября 2024 года депутаты Мажилиса приняли в работу проект нового Налогового кодекса Казахстана.

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