Ситуация в Украине: Шойгу провел переговоры с министрами обороны 4 стран, новый взрыв в Херсоне

В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство: погиб один человек, трое ранены.

Власти Херсонской области настоятельно рекомендуют жителям покинуть правобережные районы из-за опасности новых терактов.

Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Если Путин ударит по Офису президента Украины, он должен получить симметричный ответ, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, для этого не имеет значения, входит ли Украина в НАТО или нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своими коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США. Министр поделился с коллегами опасениями насчет того, что Киев может пойти на провокации с применением так называемой грязной бомбы.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, ответил, что цель Великобритании – это снизить градус накала. И Лондон готов помочь Москве и Киеву найти способ прекратить боевые действия.

Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту – экс-президент Франции Николя Саркози.