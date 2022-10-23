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Ситуация в Украине: Шойгу провел переговоры с министрами обороны 4 стран, новый взрыв в Херсоне

Ситуация в Украине 23 октября Фото: mil.ru
Министр обороны Британии заявил, что Лондон готов помочь Москве и Киеву найти способ прекратить боевые действия, власти Херсонской области рекомендуют жителям покинуть правобережные районы из-за опасности терактов, сообщает Zakon.kz.

  • В Херсоне на улице сработало самодельное взрывное устройство: погиб один человек, трое ранены.

  • Власти Херсонской области настоятельно рекомендуют жителям покинуть правобережные районы из-за опасности новых терактов.

  • Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 миллиардов евро – премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

  • Если Путин ударит по Офису президента Украины, он должен получить симметричный ответ, считает президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, для этого не имеет значения, входит ли Украина в НАТО или нет.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своими коллегами из Франции, Турции, Великобритании и США. Министр поделился с коллегами опасениями насчет того, что Киев может пойти на провокации с применением так называемой грязной бомбы.

  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в свою очередь, ответил, что цель Великобритании – это снизить градус накала. И Лондон готов помочь Москве и Киеву найти способ прекратить боевые действия.

  • Европейская комиссия действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту – экс-президент Франции Николя Саркози.

  • Bloomberg утверждает, что РФ в преддверии 5 декабря создает "теневой флот" танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем.

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