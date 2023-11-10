В бюджет-2024 на оборону заложили $32,3 млрд, без света остаются 419 населенных пунктов – ситуация в Украине

Фото: Укрэнерго

В "Укрэнерго" заявили о том, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 419 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, сообщает Zakon.kz.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он не обладает информацией о возможных планах по замене главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Его слова привела украинская журналистка Натальи Мосейчук.

Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву 1 млн снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не выделяет финансы на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к катастрофе.

Расходы министерства обороны Украины в бюджете страны на следующий год предусмотрены на уровне 1,2 трлн гривен (32,3 млрд долларов), сообщили в пятницу в Telegram-канале военного ведомства.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране. Об этом он сообщил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее Youtube-канале.

После спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет, львиная доля производств открывается за подделку документов. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

В Еврокомиссии заявили, что переговоры по подготовке санкций затянулись, что не позволило президенту Урсуле фон дер Ляйен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ на этой неделе.

В Брянской области неизвестные злоумышленники расстреляли автомобиль замначальника отдела материально-технического обеспечения подполковника ФСБ Сергея Шатыя, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации канала, от полученных ранений офицер скончался на месте. Украинские СМИ пишут, что за его ликвидацией стоят бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3".

Министерство обороны Украины призвало Францию поставить дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны накануне зимы.

Ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России – Bloomberg.

Чем раньше в Киеве поймут бесперспективность продолжения военных действий, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования конфликта – Песков.

Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

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