В бюджет-2024 на оборону заложили $32,3 млрд, без света остаются 419 населенных пунктов – ситуация в Украине
Фото: Укрэнерго
В "Укрэнерго" заявили о том, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 419 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, сообщает Zakon.kz.
- Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он не обладает информацией о возможных планах по замене главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного. Его слова привела украинская журналистка Натальи Мосейчук.
- Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание до марта 2024 года предоставить Киеву 1 млн снарядов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев не выделяет финансы на обеспечение экологической безопасности объектов Приднепровского химического завода, что может привести к катастрофе.
- Расходы министерства обороны Украины в бюджете страны на следующий год предусмотрены на уровне 1,2 трлн гривен (32,3 млрд долларов), сообщили в пятницу в Telegram-канале военного ведомства.
- Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на Киев со стороны Запада нет давления в вопросе проведения президентских выборов в стране. Об этом он сообщил в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном на ее Youtube-канале.
- После спада в первый год полномасштабного вторжения, количество дел о рейдерстве в Украине стремительно растет, львиная доля производств открывается за подделку документов. Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.
- В Еврокомиссии заявили, что переговоры по подготовке санкций затянулись, что не позволило президенту Урсуле фон дер Ляйен представить предложение 12-го пакета ограничений против РФ на этой неделе.
- В Брянской области неизвестные злоумышленники расстреляли автомобиль замначальника отдела материально-технического обеспечения подполковника ФСБ Сергея Шатыя, сообщает Telegram-канал Baza. Согласно информации канала, от полученных ранений офицер скончался на месте. Украинские СМИ пишут, что за его ликвидацией стоят бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверил, что президент Владимир Зеленский не пойдет ни на какие переговоры относительно заключения мира с Россией по типу "Минска-3".
- Министерство обороны Украины призвало Францию поставить дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны накануне зимы.
- Ряд стран ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России – Bloomberg.
- Чем раньше в Киеве поймут бесперспективность продолжения военных действий, тем скорее возникнут предпосылки для урегулирования конфликта – Песков.
- Вхождение Украины в состав Европейского союза развалит ЕС изнутри, этот процесс уже запущен, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript