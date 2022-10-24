В Египте допустили отказ от привязки нацвалюты к доллару

В настоящее время арабская республика выполняет второй этап структурных реформ в государственных секторах экономики, сообщает Zakon.kz.

Центральный банк Египта разрабатывает индекс египетского фунта, чтобы отказаться от привязки национальной валюты к доллару. Об этом заявил председатель египетского центробанка Хасан Абдалла, сообщает ТАСС.

Выступая на экономическом форуме в Каире, Абдалла подчеркнул, что к доллару чаще всего привязаны валюты нефтедобывающих стран, к которым Египет не относится.

Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта. Хасан Абдалла

Он также отметил, что США не являются основным партнером Египта.

По словам главы центробанка, индикатор египетского фунта может основываться на корзине из нескольких валют, а также золота и других металлов.

Часть нашего успеха будет зависеть от того, удастся ли нам избавиться от предубеждения о необходимости привязки египетского фунта к доллару. Мы хотим быть заметными на фоне любой валюты. Хасан Абдалла

С марта 2022 года, когда регулятор повысил процентную ставку на 100 базисных пунктов, египетский фунт потерял более 27% по отношению к доллару. Вместе с тем Абдалла отметил, что национальная валюта укрепилась по отношению к евро, британскому фунту и турецкой лире, но "люди этого не замечают".

В марте правительство Египта запросило помощь у Международного валютного фонда (МВФ) для реализации комплексной экономической программы на фоне кризиса вокруг Украины. В 2016-2019 годах Египет получил от МВФ кредит в размере около 12 млрд долларов на экономические реформы.