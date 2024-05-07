Количество рейсов между Казахстаном и Египтом вырастет до 48 в неделю
Кроме того, было увеличено количество назначенных перевозчиков, передает Комитет гражданской авиации.
Так, казахстанская сторона к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и SCAT назначила авиакомпанию Fly Aystan на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам EgyptAir, EgyprAir Cargo и Air Cairo назначила Red Sea и Nile Air.
Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.
На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.
Ранее стало известно, что в аэропортах Казахстана усилят меры безопасности.