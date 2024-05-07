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Количество рейсов между Казахстаном и Египтом вырастет до 48 в неделю

Количество рейсов между Казахстаном и Египтом вырастет до 48 в неделю, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 10:42 Фото: МИИР РК
В Астане прошли двухсторонние переговоры между авиационными властями Республики Казахстан и Арабской Республики Египет. По их итогам стороны договорились увеличить количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, было увеличено количество назначенных перевозчиков, передает Комитет гражданской авиации.

Так, казахстанская сторона к действующим перевозчикам "Эйр Астана" и SCAT назначила авиакомпанию Fly Aystan на выполнение регулярных рейсов между странами. Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам EgyptAir, EgyprAir Cargo и Air Cairo назначила Red Sea и Nile Air.

Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.

На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.

Ранее стало известно, что в аэропортах Казахстана усилят меры безопасности.

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