Военно-патриотический клуб в Алматы назван именем Маншук Маметовой
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Алматы прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, имя которой единогласно было решено присвоить военно-патриотическому клубу города, сообщает Zakon.kz.
На мероприятии, которое состоялось у памятника Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, собрались офицеры Министерства обороны, командование Десантно-штурмовых войск, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, представители республиканского движения "Жас сарбаз", общественности и молодежь города.
Участники возложили цветы к монументу и почтили память павших героев минутой молчания.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
В ходе мероприятия в ряды военно-патриотического клуба Алматинского филиала НВПЦ были приняты 30 новых воспитанников. Они дали торжественную клятву и получили удостоверения юных патриотов.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Единогласным решением руководства и членов организации военно-патриотический клуб получил имя Маншук Маметовой.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
С приветственным словом к юным патриотам обратился начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Патриотизм – великое и прекрасное чувство. Во все века оно проявляется в готовности защитить свою Родину. Сегодня в вашей жизни происходит важное событие – вы вступаете в ряды движения "Жас сарбаз". Знаменательно и то, что отныне ваш военно-патриотический клуб будет носить имя Героя Советского Союза – легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой. Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев
На данный момент республиканское движение "Жас сарбаз" в Казахстане объединяет более 250 тыс. детей и подростков.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
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