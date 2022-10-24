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Военно-патриотический клуб в Алматы назван именем Маншук Маметовой

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой Фото: пресс-служба Минобороны РК
В Алматы прошло памятное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения прославленной дочери казахского народа Маншук Маметовой, имя которой единогласно было решено присвоить военно-патриотическому клубу города, сообщает Zakon.kz.

На мероприятии, которое состоялось у памятника Маншук Маметовой и Алии Молдагуловой, собрались офицеры Министерства обороны, командование Десантно-штурмовых войск, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие Алматинского гарнизона, представители республиканского движения "Жас сарбаз", общественности и молодежь города.

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Участники возложили цветы к монументу и почтили память павших героев минутой молчания.

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В ходе мероприятия в ряды военно-патриотического клуба Алматинского филиала НВПЦ были приняты 30 новых воспитанников. Они дали торжественную клятву и получили удостоверения юных патриотов.

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Единогласным решением руководства и членов организации военно-патриотический клуб получил имя Маншук Маметовой.

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

С приветственным словом к юным патриотам обратился начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев.

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Патриотизм – великое и прекрасное чувство. Во все века оно проявляется в готовности защитить свою Родину. Сегодня в вашей жизни происходит важное событие – вы вступаете в ряды движения "Жас сарбаз". Знаменательно и то, что отныне ваш военно-патриотический клуб будет носить имя Героя Советского Союза – легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой. Начальник Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Серик Бурамбаев

Военно-патриотическому клубу присвоено имя Маншук Маметовой

Фото: пресс-служба Минобороны РК

На данный момент республиканское движение "Жас сарбаз" в Казахстане объединяет более 250 тыс. детей и подростков.

Оно в первую очередь нацелено на воспитание у подрастающего поколения высокой гражданской активности, патриотизма, популяризацию среди молодежи здорового образа жизни, физической культуры и военно-прикладных видов спорта.

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