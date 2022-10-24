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Законодательство РК

Младенца обнаружили на мусорном полигоне в Актюбинской области

мусорная свалка Фото: Zakon.kz
Вблизи села Бадамша очевидцы обнаружили тело новорожденного, замотанное в полиэтиленовый пакет, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, страшную находку обнаружили очевидцы 23 октября и позвонили в дежурную часть отдела полиции Каргалинского района.

На мусорный полигон, расположенный по трассе Рождество – Донское в районе села Бадамша, выехала следственно-оперативная группа.

В полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" и проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, – заключили в ведомстве.

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