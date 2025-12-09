#Казахстан в сравнении
События

Тело новорожденного обнаружили в мусорном баке в Туркестанской области

В одном из дворов города Кентау (Туркестанская область) обнаружено тело новорожденного, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка, сообщил департамент полиции области.

Судя по фотографии, опубликованной полицией, тело младенца нашли в мусорном баке.

Фото: ДП Туркестанской области

"Полиция организовала подворные обходы, изучает записи камер видеонаблюдения, опрашивает жителей близлежащих домов и возможных очевидцев, а также проверяет медицинские учреждения".

Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, по итогам которых будет принято процессуальное решение, сообщили в полиции.

"Вся иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК".ДП Туркестанской области

В феврале младенца выбросили в мусорный бак в Усть-Каменогорске.

