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Промышленные и соцобъекты сдали ко Дню Республики в Казахстане

ряд объектов будет запущен в Казахстане Фото: primeminister.kz
25 октября казахстанцы впервые отметят День Республики в качестве национального праздника страны. Во всех регионах пройдут различные культурные мероприятия, запланированы народные гулянья. Также состоится запуск целого ряда социальных и промышленных объектов, сообщает Zakon.kz.

Какие промышленные и социальные объекты запустят ко Дню Республики в Казахстане

По информации пресс-службы премьер-министра, в Туркестанской области к празднику открывается целый ряд объектов образования: частная школа на 150 ученических мест в селе Казыгурт, школа на 900 мест в городе Сарыагаш, частная школа в селе Аксукент на 1200 мест, общеобразовательная школа на 400 мест в селе Карабулак, школа для одаренных детей на 500 мест и школа-детский сад на 200 мест в Туркестане.

В Туркестанской области школа

Фото: primeminister.kz

В регионе также начал функционировать крупный хлопкоперерабатывающий завод.

хлопкоперерабатывающий завод.

Фото: primeminister.kz

Заработал новый кирпичный завод мощностью 100 тыс. ед. продукции в сутки. Предприятие, оснащенное современным оборудованием производства Италии, Японии, Франции и России, способно обеспечить качественным кирпичом и другие регионы страны.

промышленность Казахстана

Фото: primeminister.kz

В Северо-Казахстанской области состоялся запуск предприятия по выпуску бумажной продукции мощностью 5 000 тонн в год, птицефабрики на 1,5 тыс. тонн мяса птицы в год и молочно-товарной фермы мощностью 3,5 тыс. тонн молока в год. В Жамбылской области открылся новый цех минеральных удобрений ТОО "Казфосфат" на 500 тыс. тонн аммофоса в год. Благодаря успешной реализации данного проекта в предстоящем году планируется полностью удовлетворить потребность казахстанских аграриев в аммофосе.

В Павлодарской области к праздничной дате ввели в эксплуатацию девятиэтажный жилой дом в Экибастузе на 108 квартир и открыли ясли-сад на 260 детей.

сдача нового девятиэтажного жилого дома в Экибастузе

Фото: primeminister.kz

В Караганде планируется запуск Центра поддержки детей с аутизмом на 600 мест, в котором для каждого подопечного будет разрабатываться индивидуальная коррекционная программа, в Темиртау открыли новую поликлинику, оснащенную современным оборудованием, и культурно-оздоровительный комплекс. В городе также достроили многоквартирный жилой дом, ключи от квартир в котором получили 90 очередников. В селе Доскей Карагандинской области отремонтировали многоквартирный жилой дом для очередников организаций культуры и искусства.

запуск Центра поддержки детей с аутизмом

Фото: primeminister.kz

В селе Коянды Акмолинской области заработал новый Центр семейного здоровья на 200 посещений в смену, деятельность которого будет направлена на обеспечение качественного медицинского обслуживания населения. Кроме того, в селе Балкашино в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" введен в эксплуатацию стадион "Урожай", призванный стать центром спортивной жизни как для профессионалов, так и для простых любителей активного досуга.

запуск медицинского центра

Фото: primeminister.kz

В Мангистауской области ожидается запуск завода по производству стеклопластиковых изделий, клея и герметика, продукция которого будет со 100% казахстанским содержанием.

завода по производству стеклопластиковых изделий, клея и герметика

Фото: primeminister.kz

В Кызылординской области одновременно открыли 80 детских спортивно-игровых площадок, Дворец школьников, школу искусств, детский сад и врачебную амбулаторию.

запуск детских площадок

Фото: primeminister.kz

к Дню Республики соцобъекты запустили в эксплуатацию

Фото: primeminister.kz

В Костанайской области начал работу Центр поддержки семьи, в котором людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, будут предоставлять психологическую и правовую помощь.

Центр поддержки семьи, Костанайская область

Фото: primeminister.kz

Завершено также строительство 91 жилого дома для пострадавших от природных пожаров.

строительство 91 жилого дома для пострадавших от природных пожаров

Фото: primeminister.kz

построены дома для погорельцев

Фото: primeminister.kz

В поселке Степной Абайской области открылось новое учебное заведение на 300 учеников, отвечающее всем современным требованиям.

Кроме того, в регионах ожидается ввод в эксплуатацию еще ряда административных, производственных, жилых, медицинских, сельскохозяйственных, спортивных и культурно-развлекательных объектов.

День республики станет по-настоящему народным праздником. 25 октября на крупных телеканалах страны будут показаны тематические программы, фильмы и концерты. В регионах пройдут разнообразные фестивали, выставки, научно-практические конференции, а также экологические и благотворительные акции. Будут подведены итоги республиканских конкурсов "Жас өрен", URKER и много другое.

В Астане, Алматы и других городах республики состоятся праздничные концерты.

Ранее был представлен ролик, где показали новые дома, построенные для погорельцев Костанайской области.

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