Акорда показала новые дома, построенные для погорельцев Костанайской области

Акорда поделилась кадрами из Костанайской области. Ролик состоит из видеоряда, где запечатлены последствия и разрушения от огня, выступление президента перед оставшимися без жилья костанайцами, тяжелая и напряженная работа строителей и долгожданное новоселье, сообщает Zakon.kz.

Так, на днях жители Аулиекольского района Костанайской области, оставшиеся без жилья из-за лесных пожаров в сентябре, получили ключи от домов в центре нового микрорайона Бирлик.

За полтора месяца в поселке Аулиеколь появился новый микрорайон, специально построенный для жителей сел Аманкарагай и Озерное. Площадь каждого дома — 100 квадратных метров.

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал, что по решению главы государства на жилищное строительство было направлено 2,3 млрд тенге, из них 600 млн тенге – на прокладку инженерных коммуникаций. Работа велась в круглосуточном режиме, без выходных, строительные бригады вложили все свои силы для того, чтобы в сжатые сроки пострадавшие могли получить свой родной уголок. Новые дома были построены силами 12 строительных организаций, которые имеют большой опыт. В короткие сроки построен 91 дом в едином архитектурном стиле.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошло несколько пожаров, площадь которых к 4 сентября превысила 43 тыс. га.

Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

7 сентября глава МЧС РК Юрий Ильин сообщил, что природные пожары в Аулиекольском районе Костанайской области локализованы.

20 октября министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК уточнил, что ущерб от пожаров в Костанайской области составил порядка 4 млрд тенге.