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Сотрудники КНБ задержали четырех иностранцев на границе с Кыргызстаном

Сотрудники КНБ задержали Фото: пресс-служба КНБ РК
Четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу Казахстана, были задержаны на участке пограничного отделения "Жасөркен", сообщает Zakon.kz.

Задержание произошло 22 октября 2022 года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ и сотрудниками департамента КНБ по Жамбылской области.

Как передает пресс-служба КНБ РК, задержанные иностранцы направлялись в Казахстан с территории Кыргызстана.

По данному факту компетентными органами проводятся оперативно- следственные действия.

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