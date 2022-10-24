Сотрудники КНБ задержали четырех иностранцев на границе с Кыргызстаном
Фото: пресс-служба КНБ РК
Четверо иностранных граждан, нарушивших государственную границу Казахстана, были задержаны на участке пограничного отделения "Жасөркен", сообщает Zakon.kz.
Задержание произошло 22 октября 2022 года в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий военнослужащими департамента Пограничной службы КНБ и сотрудниками департамента КНБ по Жамбылской области.
Как передает пресс-служба КНБ РК, задержанные иностранцы направлялись в Казахстан с территории Кыргызстана.
По данному факту компетентными органами проводятся оперативно- следственные действия.
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