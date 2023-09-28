Нелегально перешедших границу Казахстана пакистанцев задержали в Алматы

Четверых граждан Пакистана задержали в Алматы по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 28 сентября в пресс-службе городского ДП, пакистанцев задержали в Наурызбайском районе мегаполиса сотрудники миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и Пограничной службы.

"В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, то есть присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 392 УК РК", – отметили в городском департаменте полиции.

Обстоятельства, при которых пакистанцы попали в Казахстан, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

В августе пятеро иностранцев пытались незаконно попасть в Евросоюз через Казахстан и Россию – такие попытки время от времени пресекает Пограничная служба.