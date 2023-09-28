Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нелегально перешедших границу Казахстана пакистанцев задержали в Алматы

Граждан Пакистана задержали в Алматы за незаконный переход границы Фото: пресс-служба ДП Алматы
Четверых граждан Пакистана задержали в Алматы по подозрению в незаконном пересечении государственной границы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 28 сентября в пресс-службе городского ДП, пакистанцев задержали в Наурызбайском районе мегаполиса сотрудники миграционной службы Алматы при содействии представителей ДКНБ и Пограничной службы.

"В паспортах граждан Исламской Республики Пакистан отсутствуют штампы пересечения государственной границы Республики Казахстан, то есть присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 392 УК РК", – отметили в городском департаменте полиции.

Обстоятельства, при которых пакистанцы попали в Казахстан, сейчас устанавливают правоохранительные органы.

В августе пятеро иностранцев пытались незаконно попасть в Евросоюз через Казахстан и Россию – такие попытки время от времени пресекает Пограничная служба.

Читайте также

Перекрытие БАКАДа неизвестными попало на видео
Перекрытие БАКАДа неизвестными попало на видео
Водитель угрожал ножом полицейскому в Кызылординской области
Водитель угрожал ножом полицейскому в Кызылординской области
В Казахстане планируют ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД
В Казахстане планируют ужесточить ответственность за грубые и неоднократные нарушения ПДД
Никита Дробны
КНБ Алматы Пакистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления