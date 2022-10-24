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Риши Сунак станет новым премьер-министром Великобритании

Станет следующим премьер-министром Великобритании Фото: Instagram/rishisunakmp
Новым премьер-министром Великобритании станет бывший глава Минфина Риши Сунак, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил в понедельник, 24 октября, Грэм Брейди, который возглавляет парламентский Комитет 1922, определяющий процедуру избрания партийного лидера.

Мы получили одну номинацию, отвечающую требованиям. Таким образом, Риши Сунак избран лидером Консервативной партии, – сказал Брейди.

По его словам, новый лидер партии обратится к однопартийцам в 14:30 (19:30 по времени Астаны).

Перед этим от борьбы за высший партийный пост отказались бывший глава правительства Борис Джонсон и Пенни Мордонт, лидер Палаты общин.

Ранее и Джонсон, и Мордонт настаивали на том, что могут собрать более 100 голосов однопартийцев в Палате общин, необходимые для выхода в следующий тур праймериз.

Сообщалось о безуспешных попытках бывшего премьер-министра договориться о союзе с обоими оппонентами. В конце концов Борис Джонсон заявил, что посчитал неправильным пытаться сейчас вернуться на Даунинг-стрит. Он отказался от выдвижения и выразил поддержку будущему победителю внутрипартийных выборов. Пенни Мордонт призвала консерваторов сплотиться вокруг Риши Сунака в беспрецедентные, по ее словам, времена. Выбор нового лидера она назвала важным шагом для возвращения к стабильности.

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