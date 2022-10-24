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Борис Джонсон выбыл из гонки за пост премьера Британии

Выбыл из гонки за пост премьера Британии Фото: Instagram/borisjohnsonuk
Экс-премьер Британии Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы правительства, сообщает Zakon.kz.

Телеканал Sky News передает, что Джонсон получил поддержку 59 депутатов-консерваторов, но, чтобы продолжить гонку ему требовалось 100 голосов.

Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на [всеобщих] выборах в 2024 году. Есть большая вероятность, что я был бы успешен на (партийных) выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит в пятницу (28 октября). Но в течение последних дней я, к сожалению, пришел к выводу, что это просто будет неправильно. Борис Джонсон

Ранее несколько давних союзников Бориса Джонсона, в том числе Суэлла Браверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака, который лидирует среди кандидатов в депутаты от Тори, имея 144 сторонника.

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После того как Лиз Трасс объявила о своей отставке, Джонсон вылетел из Доминиканы в Британию экономклассом вместе со своей семьей, чтобы побороться за пост премьера.

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