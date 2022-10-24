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176 кг рыбы изъяли у браконьеров в Актюбинской области

В Актюбинской области Фото: polisia.kz
23 октября сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища задержали троих мужчин, сообщает Zakon.kz.

У рыбаков изъяли четыре мешка рыбы разных видов. Общий вес составил 176 кг: щука – 87 штук, карп – четыре штуки, лещ – три штуки, карась – одна штука.

Как отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области, было установлено, что задержанные ловили рыбу сетями.

Полицейские изъяли сети и удочки, надувную лодку, а также автомашину ВАЗ-21214 с прицепом.

По данному факту начато досудебное расследование.

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