176 кг рыбы изъяли у браконьеров в Актюбинской области

23 октября сотрудники полиции в районе Каргалинского водохранилища задержали троих мужчин, сообщает Zakon.kz.

У рыбаков изъяли четыре мешка рыбы разных видов. Общий вес составил 176 кг: щука – 87 штук, карп – четыре штуки, лещ – три штуки, карась – одна штука.

Как отметили в пресс-службе ДП Актюбинской области, было установлено, что задержанные ловили рыбу сетями.

Полицейские изъяли сети и удочки, надувную лодку, а также автомашину ВАЗ-21214 с прицепом.

По данному факту начато досудебное расследование.