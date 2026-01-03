#Казахстан в сравнении
Происшествия

Тысячи рогов сайги изъяли у браконьеров в двух областях Казахстана

тысячи рогов сайги изъяли у браконьеров в двух областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2026 10:17 Фото: polisia.kz
Сотрудники криминальной полиции Карагандинской области при координации МВД задержали троих мужчин по подозрению в незаконной охоте на сайгаков ради продажи дериватов, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, у задержанных изъято 1127 рогов сайги весом около 400 кг, а также два гладкоствольных ружья.


"В ходе дальнейшей проверки задержанных и их связей 24 декабря на границе с Россией в Павлодарской области задержана вторая группа браконьеров из двух человек, один из которых – иностранный гражданин. Данные лица пытались контрабандным путем перевезти через государственную границу 1882 рога сайги, заблаговременно спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что иностранного всадника с двумя тысячами пачек сигарет задержали на границе Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
