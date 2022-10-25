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Кардиолог назвал опасные для сердца продукты

еда для сердца Фото: pixabay
Избыточное употребление таких продуктов приводит к тому, что в сердце начинают расти атеросклеротические бляшки, сообщает Zakon.kz.

Сердце – важнейший орган, от здоровья которого во многом зависят продолжительность и качество жизни человека. Негативно влиять на его состояние могут некоторые продукты, рассказал врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин, сообщает радио Sputnik.

Наиболее опасны для сердца те продукты, которые содержат трансжирные кислоты. Они образуются в процессе гидрогенизации, при котором жидкие жиры превращаются в твердые. Используются трансжиры в не очень качественной кулинарии, например, при длительной жарке картофеля фри, при производстве печенья. Это самое опасное для сердца, потому что с трансжирами организм не знает, что делать, они неестественны.Ярослав Ашихмин

Также опасны для здоровья сердца продукты из переработанного мяса и пережаренная пища, продолжил кардиолог. С осторожностью следует относиться к красному мясу, сахару и мучным изделиям, добавил он.

Второе – это продукты, которые приготовлены из переработанного мяса. Например, в любимые россиянами колбасы и сосиски по технологии производства замешивается жир. Третье – если продукты слишком сильно обжарены и даже пережарены, в них образуются опасные вещества, которые могут приводить к повреждению сосудов. Красное мясо в целом считается неполезным, его нужно употреблять раз в неделю. Сладкое опасно для сердца, но в небольших количествах – нет. Мучные изделия не настолько опасны, но могут приводить к ожирению и нарушению углеводного обмена. Ярослав Ашихмин

Все эти продукты способствуют риску развития инфаркта и инсульта, считает кардиолог.

Избыточное употребление этих продуктов приводит к тому, что в сердце начинают расти атеросклеротические бляшки. Если их еще нет, они появляются. Если уже есть – растут быстрее, и фиброзная покрышка, которая отделяет их от крови, становится "творожистой" и склонной к разрыву, что может привести к инфаркту миокарда или инсульту.

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