Токаев подписал закон о возврате Дня Республики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", сообщает Zakon.kz.

В частности, закон предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.

Вместе с тем из списка госпраздников исключается День Первого Президента – 1 декабря.

Закон также направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии.

В частности, предусматривается внесение изменений и дополнений в Законы РК "О кинематографии" и "О культуре", предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:

государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;

систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;

государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;

расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;

законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;

государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;

определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 процентов – на исторические, патриотические и имиджевые; 30 процентов – на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;

введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона "О кинематографии".

Также закон предусматривает дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в РК и за рубежом; закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.

16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.