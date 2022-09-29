Токаев подписал закон о возврате Дня Республики
В частности, закон предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников.
Вместе с тем из списка госпраздников исключается День Первого Президента – 1 декабря.
Закон также направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных, организационных основ государственной политики в области культуры и кинематографии.
В частности, предусматривается внесение изменений и дополнений в Законы РК "О кинематографии" и "О культуре", предусматривающие следующие концептуальные поправки и новеллы:
государственная финансовая поддержка сферы кинематографии;
систематизация и законодательная регламентация сохранения и развития материально-технической базы сферы кинематографии;
государственная поддержка дубляжа на государственный язык детских анимационных фильмов и фильмов для семейного просмотра;
расширение круга субъектов кинематографической деятельности для получения государственной финансовой поддержки в сфере кинематографии;
законодательное урегулирование механизма создания Национальной кинокомиссии и ее функционирования при Государственном центре поддержки национального кино;
государственная поддержка продвижения национальных фильмов на международных аренах;
определение новых подходов к распределению средств, выделяемых на производство национальных фильмов: 70 процентов – на исторические, патриотические и имиджевые; 30 процентов – на софинансирование частных кинопроектов, в том числе дебютных фильмов;
введение новых дефиниций для обеспечения единой правоприменительной практики при реализации норм Закона "О кинематографии".
Также закон предусматривает дополнение компетенции уполномоченного органа в области культуры по разработке и утверждению правил по определению тематических направлений социально значимых мероприятий и культурных мероприятий в области культуры в РК и за рубежом; закрепление за государственными музеями функции по обеспечению охраны культурных ценностей.
16 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Об этом он сообщил на первом заседании Национального курултая.
25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана.